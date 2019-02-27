Проект развития Беломорья планируют включить в ФЦП развития туризма

Власти Карелии планируют создать туркластер "Карельское Беломорье".

Начальник управления по туризму республики Карелия Екатерина Биктимирова заявила о планах властей по включению кластера "Карельское Беломорье" в Федеральную целевую программу развития туризма.

Планы по включению нового проекта в ФЦП Биктимирова объяснила большим объемом работы по развитию туристического направления, связанного с посещением беломорских петроглифов.

"Беломорские петроглифы – здесь нам еще предстоит большая работа для того, чтобы ввести объект для посещения, потому что здесь не хватает в том числе и инфраструктуры. Поэтому мы в этом году будем заявляться в федеральную целевую программу с проектом "Карельское Беломорье", - сказала Екатерина Биктимирова на межрегиональном семинаре по вопросам привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры с помощью государственно-частного партнерства, который проходит в Петрозаводске.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".