Проект восстановления сгоревшей Успенской церкви планируют подготовить до конца года

Власти Карелии рассчитывают до конца 2019 года разработать проект по восстановлению деревянной Успенской церкви XVIII века, которая сгорела летом 2018 года в Кондопоге.

"В этом году мы подали заявку на разработку проектной документации на реставрационные работы. Сейчас рассматривается этот вопрос, и мы очень надеемся, что в этом году будет разработан проект. Архитекторы, реставраторы, которые в течение последних лет работали с Успенской церковью, готовы присоединиться к этой работе", - сказала специалист регионального Управления по охране объектов культурного наследия Светлана Куспак в Национальной библиотеке республики на открытии выставки об утраченном храме.

Как она уточнила ТАСС, заявка подана на выделение средств из федерального бюджета. Если она будет поддержана, в течение месяца начнется подготовка к конкурсным процедурам. Куспак подчеркнула, что для восстановления храма есть вся необходимая научная информация. "Мы не сможем вернуть подлинные бревна, но облик Успенской церкви мы постараемся восстановить", - отметила Светлана Куспак.

Куратор выставки "Осиротевший берег" Ольга Юнтунен сообщила, что в экспозиции представлено 14 работ, которые в различных техниках выполнили известные карельские художники. Самые ранние рисунки созданы в 1988 году, самые поздние датируются 2016 годом. "Здесь есть работы, выполненные маслом, акварелью, карандашные и графические работы, нам захотелось почтить память Успенской церкви, так как 10 февраля будет ровно полгода, как мы ее утратили", - сказала Юнтунен.

Посетить выставку можно до конца февраля.

Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. По предварительным данным, причиной стал поджог, подозреваемым является подросток из Петрозаводска. После пожара благотворительный фонд "Северный духовный путь" начал сбор пожертвований на воссоздание храма.