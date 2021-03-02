Проектная организация приглашает на работу

Сразу несколько вакансий открыты в Карельском центре инновационного проектирования "Алгоритм".

Карельский центр инновационного проектирования "Алгоритм" - современная проектная организация. Входит в группу компаний "КСМ".

Компания выполняет полный комплекс проектно-изыскательских работ, проектирует гражданские и промышленные объекты с применением BIM технологий, использует программный продукт Revit.

В связи с расширением штата КЦИП "Алгоритм" приглашает на работу специалистов:

-главного инженера проекта

-ведущего инженера по проектно-сметной работе

-ведущего инженера-проектировщика системы электроснабжения и слаботочных сетей

-ведущего инженера-конструктора

-инженера-конструктора

-ведущего инженера по инженерной подготовке и вертикальной планировке территорий

-ведущего инженера-проектировщика систем водоснабжения и водоотведения

-ведущего инженера-проектировщика систем газоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Резюме можно направлять на romanova_a@kcm.onego.ru, подробности уточнять в личных сообщениях https://vk.com/id19332150 или по телефону: 33-14-01.