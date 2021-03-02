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Проектная организация приглашает на работу

Новости. Общество
11:30, 03 Марта 2021
фото: © "Алгоритм"
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Сразу несколько вакансий открыты в Карельском центре инновационного проектирования "Алгоритм".

Карельский центр инновационного проектирования "Алгоритм" - современная проектная организация.  Входит в группу компаний "КСМ".

Компания выполняет полный комплекс проектно-изыскательских работ, проектирует гражданские и промышленные объекты с применением BIM технологий, использует программный продукт Revit.

В связи с расширением штата КЦИП "Алгоритм" приглашает на работу специалистов:

-главного инженера проекта
-ведущего инженера по проектно-сметной работе
-ведущего инженера-проектировщика системы электроснабжения и слаботочных сетей
-ведущего инженера-конструктора
-инженера-конструктора
-ведущего инженера по инженерной подготовке и вертикальной планировке территорий
-ведущего инженера-проектировщика систем водоснабжения и водоотведения
-ведущего инженера-проектировщика систем газоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Резюме можно направлять на romanova_a@kcm.onego.ru, подробности уточнять в личных сообщениях https://vk.com/id19332150 или по телефону: 33-14-01.

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