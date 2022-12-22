Проезд на пригородных автобусах в Петрозаводске после Нового года подорожает

В Карелии изменится стоимость проезда на пригородных и междугородних автобусах.

Как сообщили в автовокзале Петрозаводска, с 1 января 2023 проезд в пригородных маршрутах увеличится на 9,6%, от 5 до 15 рублей.

Кроме того, подорожает проезд в трех маршрутах: № 133Э «Петрозаводск — Кондопога ЭКСПРЕСС», отправлением в 13.00 и 16.15. № 622 «Петрозаводск — Эссойла», № 622А «Петрозаводск — Эссойла через Сяпсю» и № 602 «Петрозаводск — Ладва-Ветка через Ужесельгу».

До города Кондопога стоимость проезда будет составлять 260 рублей, до поселка Эссойла стоимость проезда будет составлять 275 рублей, до поселка Ладва-Ветка стоимость проезда будет составлять 290 рублей.

Кроме того, подорожает проезд по маршруту «Петрозаводск — Вологда через Вознесенье».