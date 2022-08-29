Проезд по подтопленному мосту под Петрозаводском восстановлен

Дорожники оперативно устранили последствия подтопления паводковыми водами моста через реку Деревянка в Прионежском районе, сообщили в Упрдор «Кола».

Проезд по мосту через Деревянка в селе Деревянное открыт для всех видов транспортных средств. Все работы по восстановлению разрушенной стихией земляной опоры завершены.

Напомним, решение о временном ограничении движения для грузового транспорта и автобусов было принято сегодня утром из-за разлива паводковых вод и частичного размыва опорной грунтовой конструкции - конуса моста. МЧС зафиксировало подъем воды в районе автомобильного моста в селе Деревянное, а также подтопление участков вдоль реки Деревянка. ФКУ «Кола» с привлечением подрядных организаций провели осмотр моста, организовали работы по устранению размыва конуса.