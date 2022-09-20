Проезд по центральным улицам Петрозаводска закроют на несколько часов из-за митинга

Схема движения транспорта в районе администрации города изменится из-за проведения массовых мероприятий.

По сообщению администрации Петрозаводска, сегодня, 23 сентября, будет закрыт проезд автомобилей от улицы Куйбышева по улице Еремеева и проспекту Ленина в сторону Онежской набережной, а также от здания Педагогического института ПетрГУ по Пушкинской улице в сторону проспекта Ленина. На данных магистралях с 14 до 17 часов будет организована пешеходная зона. Временные неудобства связаны с массовыми мероприятиями — митингом в поддержку проведения референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, схема движения изменилась в центре Петрозаводска из-за проведения ярмарки.