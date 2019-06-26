Проезд в плацкарте может подорожать

Правительство России рассматривает возможность прекратить государственное регулирование тарифов, от которых зависят цены на билеты в плацкартные вагоны поездов.

С таким предложением обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову федеральная антимонопольная служба.

По мнению ФАС, в нерегулируемом сегменте перевозок в вагонах купе и СВ и в вагонах скоростных поездов стоимость услуги зависит от спроса, в результате пассажирооборот показал рост в 2018 году.

Бюджетные субсидии, по оценке ФАС, лишь компенсируют разницу между экономически обоснованным и фактическим тарифами, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.