Проезд закроют по одной из улиц Петрозаводска

На следующей неделе изменится схема движения транспорта на Перевалке из-за прокладки сетей.

По сообщению администрации Петрозаводска, с 12 по 14 октября изменится схема движения транспорта в микрорайоне Перевалка. На это время будет закрыт проезд по Суоярвской улице в районе пересечения с Гражданской. На данном участке компания-застройщик будет проводить сети газоснабжения.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда.

Напомним, возле гимназии №17 в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта.