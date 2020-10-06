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Проезд закроют по одной из улиц Петрозаводска

Новости. Общество
11:09, 07 Октября 2020
фото: © Яндекс Карты
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На следующей неделе изменится схема движения транспорта на Перевалке из-за прокладки сетей.

По сообщению администрации Петрозаводска, с 12 по 14 октября изменится схема движения транспорта в микрорайоне Перевалка. На это время будет закрыт проезд по Суоярвской улице в районе пересечения с Гражданской. На данном участке компания-застройщик будет проводить сети газоснабжения.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда.

Напомним, возле гимназии №17 в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта.

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