Профессор, подозреваемый в убийстве студентки, находится в больнице в тяжёлом состоянии

Историк оказался в медицинском учреждении после падения в воду на набережной реки Мойки.

Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.

"Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое", - сказали в больнице.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Е., являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.

Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.

Ранее ряд СМИ вечером в субботу сообщил, что в реке Мойка нашли останки Анастасии Е. Якобы водолазы подняли на поверхность черные пакеты. Предположительно, это ноги молодой женщины.

Олег Соколов - историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.