Появилось видео поиска останков студентки СПбГУ, расчлененной профессором

На кадрах видно, как водолазы вытаскивают из реки Мойки черные пакеты.

Издание "Невские новости" опубликовало видео поиска останков убитой выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Е., пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как водолазы вытаскивают из реки Мойки черные пакеты. Часть набережной оцеплена полицией.

Накануне спасатели вытащили из Мойки мужчину, который пытался утопить пакет и сам упал в воду. В пакете были найдены отрубленные женские руки и пистолет.

Спасенным оказался преподаватель СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов. В его квартире нашли останки его бывшей студентки и возлюбленной Анастасии Е. Руки, по предварительным данным, также принадлежат ей.

Водолазы обследовали дно Мойки и обнаружили в воде пакет с женскими ногами — скорее всего, это также останки убитой девушки — и неизвестный череп.

Соколов задержан по подозрению в убийстве, решается вопрос об аресте. По словам адвоката историка Александра Почуева, он раскаивается в содеянном и оформил явку с повинной. При этом он подчеркнул, что его подзащитный находится в шоковом состоянии.

Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ.