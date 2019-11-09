Профессор СПбГУ убил и расчленил аспирантку – все подробности ужасного преступления

В Санкт-Петербурге сегодня задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, его поймали при попытке утопить пакет с женскими руками.

Как сообщает lenta.ru днем в субботу, 9 ноября, стало известно, что в Санкт-Петербурге около дома на набережной реки Мойки задержали мужчину, который пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками. Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух.



Задержанным оказался 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), кандидат исторических наук Олег Соколов. Преподаватель находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с сильным переохлаждением. По предварительным данным, в рюкзаке Соколова нашли травматический пистолет.



фото 360tv.ru

Вскоре после задержания Олег Соколов признался в убийстве. Он рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Соколов добавил, что, придя в себя, решил избавиться от тела.

Следователи обнаружили в квартире доцента Соколова тело женщины, личность которой официально еще не установлена. Однако, по первоначальным данным, речь шла о 24-летней студентке преподавателя, которая работала вместе с ним над научным трудом о личности Наполеона.



По словам студентов вуза, погибшую и подозреваемого связывали романтические отношения. «Хороший рассказчик, довольно экспрессивный мужик, горел своим делом. Жестко принимал экзамены, был очень требовательным. Эксцентричный, не всегда этичный», - приводит Mash слова студентов.



Позже появилась информация, что погибшая - Анастасия Ещенко. Девушка с отличием окончила исторический факультет СПбГУ. Она изучала историю нового и новейшего времени, была аспирантом и три года занималась репетиторством. Тем не менее подтвердить личность убитой удастся лишь после экспертизы.

Как отмечает радиостанция "Говорит Москва", в 2008 году одна из студенток СПбГУ жаловалась в полицию на жестокое избиение Соколовым. Тогда потерпевшая заявила, что преподаватель угрожал ее изуродовать. Между тем в университете уже отреагировали на убийство, которое, предположительно, совершил доцент. "В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - заявили в пресс-службе СПбГУ.

Олег Соколов считается крупнейшим специалистом по наполеоновской Франции в России. Он является кавалером престижного французского ордена Почетного легиона и родоначальником военно-исторической реконструкции в России.

