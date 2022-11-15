Профильный комитет Заксобрания Карелии одобрил инициативу о едином пособии на детей

Сегодня депутаты на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии поддержали законопроект о выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей.

Региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным сообщили в карельском парламенте.

По информации Министерства социальной защиты республики, с 1 января 2023 года единое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки, в том числе: ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет; ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

«Финансовую поддержку получат семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума в категории «дети». Проектом закона также устанавливаются переходные положения. Ряд выплат, которые в настоящее время действуют, сохраняются, будут выплачиваться до окончания периода их назначения», - пояснила Министр социальной защиты республики Ольга Соколова.

Напомним, величина прожиточного минимума в категории «дети» по республике на 2023 год установлена в размере 17 341 рубль. Выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка будет осуществляться за счет средств региональной и федеральной казны.

Председатель Комитета Алексей Хейфец акцентировал внимание на том, что жители республики задают вопросы, куда и когда можно обратиться за оформлением новой выплаты.

Как сообщили в ведомстве, впервые оформить новую выплату можно будет с 1 января 2023 года. Можно воспользоваться порталом «Госуслуги», а также обратиться в отделения Социального фонда и МФЦ.