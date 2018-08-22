Профсоюзы Карелии отметят 100-летний юбилей семинарами, концертами и выставками

Основные торжества пройдут в регионе в середине сентября.

Участники очередного заседания рабочей группы по подготовке к празднованию в республике 100-летия профсоюзного движения Карелии обсудили ход подготовки к празднику, который планируется широко отметить не только в Петрозаводске, но и в районах республики. В публичных мероприятиях предполагается участие представителей трудовых коллективов, молодежных организаций, общественных и других объединений.

Основой праздничных мероприятий станет внимание к развитию социального партнерства в Карелии, лучшим традициям профсоюзного движения в республике, среди которых внимание и уважение к трудовым династиям, чествование ветеранов, внесших клад в развитие региона.

Среди планируемых событий - проведение "Дней социального партнерства" в районах республики с деловой программой, куда войдут "круглые столы", семинары с участием экспертов, работодателей, профсоюзов и представителей органов власти, концертные программы. Свои двери для участников торжеств и гостей готов открыть Национальный музей Карелии. А в Национальном архиве готовится тематическая выставка. Мероприятия получат широкое освещение в средствах массовой информации, как социально значимые и интересные широкому кругу читателей и зрителей.

Напомним, в 1918 году профсоюзное движение Карелии объединилось, стало одной централизованной силой, обобщило усилия разрозненных профсоюзных организаций в единую структуру. Профсоюзные активисты того времени объединили интересы около 5 тысяч членов профсоюза и своих организаций и создали Олонецкий Губернский Совет.