Прогнозы развития ситуации в розничной торговле в Карелии стали более пессимистичными

Улучшения ситуации в розничной торговле в Карелии в первые месяцы 2021 года ожидает 18,4% руководителей торговых организаций.

52,6% респондентов прогнозируют, что в начале 2021 года положение дел останется без изменений.

Это показали результаты опроса, проведенного Карелиястатом в IV квартале 2020 года. Вместе с тем, вдвое увеличилась доля руководителей, ожидающих ухудшения ситуации. В III квартале их было 10,8%, а в IV квартале 2020 года этот показатель вырос до 28,9%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".