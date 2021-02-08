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Прогнозы развития ситуации в розничной торговле в Карелии стали более пессимистичными

Новости. Общество
09:33, 09 Февраля 2021
фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда
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Улучшения ситуации в розничной торговле в Карелии в первые месяцы 2021 года ожидает 18,4% руководителей торговых организаций.

52,6% респондентов прогнозируют, что в начале 2021 года положение дел останется без изменений.

Это показали результаты опроса, проведенного Карелиястатом в IV квартале 2020 года.

Вместе с тем, вдвое увеличилась доля руководителей, ожидающих ухудшения ситуации. В III квартале их было 10,8%, а в IV квартале 2020 года этот показатель вырос до 28,9%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-09 11:40:19
А шо вы хотели? У нас который год падение реально располагаемых доходов населения. В апреле прошлого года вообще оно было рекордным. Если спрос падает, с чего торговле колоситься буйным цветом?
Дно
2021-02-09 10:22:25
Откуда будет лучше,если всё развалено: и медицина и защита людей от тяжёлого материального положения, кругом нищенский прожиточный минимум, в Гондурасе в три раза больше минимальная зарплата, смешно....
Люди вынуждены болеть и работать, а в поликлиниках....сами знаете...
Беня
2021-02-09 11:35:29
Дно, голубчик, у вас похоже дистресс. Для начала перестаньте бухать. жрать жирное и пропейте поли-витаминки, если жысть не засияет красками, тогда надо к доктору.
В лучшем случае, если повезет, это кончится давлением или язвой желудка, а в худшем случае вы попортите властям показатели суицидальной смертности :)
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