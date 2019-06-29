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Новости. Общество
08:52, 29 Июня 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Программа Дня города

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Сегодня Петрозаводск отмечает День рождения.

Петрозаводчан и гостей города ждет парад военной техники, который пройдет в честь 75-летия освобождения города от фашистских захватчиков.

Также в честь 50-летия клуба любителей водного туризма пройдет еще и парад яхт.

Прямо на набережной военный клуб "Стягъ" устроит историческую реконструкцию сражения советских солдат с фашистскими оккупантами.

В створе ворот проспекта Ленина будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы, участники телепроектов "Голос - дети" и "Битва талантов" дадут концерт.

В 23.00 все желающие смогут посетить концерт группы "Леприконсы" и услышать: "Хали-Гали…Будет супер!"

По традиции ровно в полночь прогремит салют.

Где можно принять участие в конкурсах и отведать суп из семи видов мяса, смотрите в полной версии программы Дня города.

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Комментарии

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Zim
2019-06-29 09:39:02
Столица, и вас тоже уже зазомбировали? Когда это «фашистские захватчики» захватывали Петрозаводск?
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