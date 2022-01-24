Программа популярного фестиваля «Гиперборея» утверждена в Петрозаводске

Утверждена программа Международного зимнего фестиваля «Гиперборея - 2022», сообщили в мэрии столицы Карелии.

Администрация Петрозаводска опубликовала программу фестиваля «Гиперборея».

Сообщается, что в этот раз мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра I.

«Жителей и гостей карельской столицы ждут традиционные конкурсы, „Резиденция Борея“, „Зимняя Калакунда“, „Арт-зима в Старом городе“, ярмарка, спортивные активности, разнообразные развлекательные площадки и многое другое. В заключительный день фестиваля — 12 февраля по традиции будут объявлены имена победителей Международного конкурса снежных и ледовых скульптур», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Также заявлено, что список и даты проведения мероприятий могут быть изменены.

Ранее сообщалось, что ледяной Петр I может появиться на набережной Петрозаводска.