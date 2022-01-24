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Программа популярного фестиваля «Гиперборея» утверждена в Петрозаводске

Новости. Культура
16:23, 25 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Утверждена программа Международного зимнего фестиваля «Гиперборея - 2022», сообщили в мэрии столицы Карелии.

Администрация Петрозаводска опубликовала программу фестиваля «Гиперборея».

Сообщается, что в этот раз мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра I.

«Жителей и гостей карельской столицы ждут традиционные конкурсы, „Резиденция Борея“, „Зимняя Калакунда“, „Арт-зима в Старом городе“, ярмарка, спортивные активности, разнообразные развлекательные площадки и многое другое. В заключительный день фестиваля — 12 февраля по традиции будут объявлены имена победителей Международного конкурса снежных и ледовых скульптур», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Также заявлено, что список и даты проведения мероприятий могут быть изменены.

Ранее сообщалось, что ледяной Петр I может появиться на набережной Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2022-01-25 17:26:11
С Рождеством Христовым высокопоставленные лица от власти нас поздравили, теперь можно и языческого Борея чествовать. Перегибы во всём!
VladPTZ
2022-01-25 17:14:17
Какая гиперборея, пандемия свирепствует.
Hoвый
2022-01-25 16:40:06
Одобряю. Но два процента будут очень недовольны
Гость
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