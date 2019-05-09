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Новости. Общество
08:00, 09 Мая 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Программа празднования Дня Победы в Петрозаводске

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Всех жителей и гостей карельской столицы приглашают принять участие в городских мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сегодня, 9 мая, исполняется 74 года со дня победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В этот день жители России и зарубежных стран чтят память участников, героев Войны, отдают дань уважения ветеранам.

В Петрозаводске проходят различные мероприятия, приуроченные к годовщине Победы. Это церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, вечера встреч, уроки мужества, экскурсии, военно-патриотические игры, эстафеты и многое другое.

Главные события пройдут 9 мая. Среди них торжественное прохождение войск, Всероссийская акция "Бессмертный полк", Всероссийская акция "Солдатская каша", концерт участников городского молодёжного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!", вечерний фейерверк.

Программа

праздничного народного гуляния "Славе - не меркнуть! Памяти - жить!"

9 мая 2019 года

09.00

09.30

ул. Гоголя

пл. Ленина

Торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальным комплексам "Аллея Памяти и Славы" и "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы"

10.00

пл. Кирова

Прямая трансляция  Парада Победы на Красной площади в Москве

10.00

пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов

"Карельский воин. Журналист. Писатель" - культурно-просветительская программа от Национальной библиотеки Республики Карелия

10.00

пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов

"Линия Карельского фронта" - ландшафтная инсталляция

10.00

пл. Кирова

Выставка военной техники

10.00

пл. Кирова

 "Служба по контракту – Твой выбор!" - интерактивная программа

11.00

пл. Кирова

Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, участников городской военно-патриотической игры "Зарница-2019", кадетов.

"Спортивная ода Победе!" - показательные выступления учащихся спортивных школ

11.45

пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов

"Полигон" - игровая интерактивная реконструкция

11.45

пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов

Экспозиция   музейно-выставочного комплекса "Полёт" Дома творчества детей и юношества №2

11.45

пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов

"Военный альбом: Великая Отечественная война глазами военных фотокорреспондентов" - программа муниципальных библиотек

11.45

пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов

Военно-полевая почта с карельским филиалом Почты России:

  • акция "Дерево добра"
  • мастер-класс "Треугольные письма войны"
  • посткроссинг (отправка открыток в любую точку мира)

11.45

пл. Кирова (сцена)

"И будет месяц май…" - концерт Центра образования и творчества "Петровский дворец"

12.00

12.30

пл. Ленина

пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова

Сбор участников акции "Бессмертный полк".

Шествие участников Всероссийской акции "Бессмертный полк"

14.00- 16.00

пл. Кирова - пр. К. Маркса - пл. Ленина –

ул. Петербургская - 

пр. К. Маркса - пл. Кирова

"День Победы" - традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города

14.00

пл. Кирова

Всероссийская акция "Солдатская каша"

14.00

пл. Кирова (сцена)

"Мир.  Спорт.  Май" - показательные выступления и мастер-классы спортивных клубов города

16.30

пл. Кирова (сцена)

"Цена Победы" - стихи о войне в исполнении участников городского конкурса

17.00

пл. Кирова (сцена)

"Мелодии огненных лет" - программа эстрадно-духового оркестра Петрозаводской детской школы искусств им. М. Балакирева

17.30

пл. Кирова (сцена)

"Молодость. Весна. Победа" -  концерт участников городского молодёжного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!"

18.30

пл. Кирова (сцена)

"Ты вернись с войны, солдат…" - концерт солистов вокальной студии "Соло" Городского дома культуры

19.00

пл. Кирова (сцена)

"Над страной весенний ветер веет…" - праздничный концерт по произведениям Исаака Дунаевского с участием солистов Музыкального театра Республики Карелия:

лауреатов высшей театральной премии Республики Карелия "Онежская маска" Павла Назарова и Анны Лукановой;

лауреатов международных конкурсов Вячеслава Хавренка и Дарьи Батовой

20.00

пл. Кирова (сцена)

"Дороги войны" - концерт группы "Мысли вслух" (Санкт-Петербург, Петрозаводск)

21.00

пл. Кирова (сцена)

"Помнит сердце, не забудет никогда…"  - концерт вокального ансамбля "Петроглиф"

22.00

пл. Кирова

"Салют Победителям!" - праздничный фейерверк
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Комментарии

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Fit G
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Поздравляю всех с праздником, с победой Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
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