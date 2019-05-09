Программа празднования Дня Победы в Петрозаводске

Всех жителей и гостей карельской столицы приглашают принять участие в городских мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сегодня, 9 мая, исполняется 74 года со дня победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В этот день жители России и зарубежных стран чтят память участников, героев Войны, отдают дань уважения ветеранам.

В Петрозаводске проходят различные мероприятия, приуроченные к годовщине Победы. Это церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, вечера встреч, уроки мужества, экскурсии, военно-патриотические игры, эстафеты и многое другое.

Главные события пройдут 9 мая. Среди них торжественное прохождение войск, Всероссийская акция "Бессмертный полк", Всероссийская акция "Солдатская каша", концерт участников городского молодёжного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!", вечерний фейерверк.

Программа праздничного народного гуляния "Славе - не меркнуть! Памяти - жить!" 9 мая 2019 года 09.00 09.30 ул. Гоголя пл. Ленина Торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальным комплексам "Аллея Памяти и Славы" и "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" 10.00 пл. Кирова Прямая трансляция Парада Победы на Красной площади в Москве 10.00 пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов "Карельский воин. Журналист. Писатель" - культурно-просветительская программа от Национальной библиотеки Республики Карелия 10.00 пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов "Линия Карельского фронта" - ландшафтная инсталляция 10.00 пл. Кирова Выставка военной техники 10.00 пл. Кирова "Служба по контракту – Твой выбор!" - интерактивная программа 11.00 пл. Кирова Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, участников городской военно-патриотической игры "Зарница-2019", кадетов. "Спортивная ода Победе!" - показательные выступления учащихся спортивных школ 11.45 пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов "Полигон" - игровая интерактивная реконструкция 11.45 пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов Экспозиция музейно-выставочного комплекса "Полёт" Дома творчества детей и юношества №2 11.45 пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов "Военный альбом: Великая Отечественная война глазами военных фотокорреспондентов" - программа муниципальных библиотек 11.45 пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов Военно-полевая почта с карельским филиалом Почты России: акция "Дерево добра"

мастер-класс "Треугольные письма войны"

посткроссинг (отправка открыток в любую точку мира) 11.45 пл. Кирова (сцена) "И будет месяц май…" - концерт Центра образования и творчества "Петровский дворец" 12.00 12.30 пл. Ленина пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова Сбор участников акции "Бессмертный полк". Шествие участников Всероссийской акции "Бессмертный полк" 14.00- 16.00 пл. Кирова - пр. К. Маркса - пл. Ленина – ул. Петербургская - пр. К. Маркса - пл. Кирова "День Победы" - традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города 14.00 пл. Кирова Всероссийская акция "Солдатская каша" 14.00 пл. Кирова (сцена) "Мир. Спорт. Май" - показательные выступления и мастер-классы спортивных клубов города 16.30 пл. Кирова (сцена) "Цена Победы" - стихи о войне в исполнении участников городского конкурса 17.00 пл. Кирова (сцена) "Мелодии огненных лет" - программа эстрадно-духового оркестра Петрозаводской детской школы искусств им. М. Балакирева 17.30 пл. Кирова (сцена) "Молодость. Весна. Победа" - концерт участников городского молодёжного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!" 18.30 пл. Кирова (сцена) "Ты вернись с войны, солдат…" - концерт солистов вокальной студии "Соло" Городского дома культуры 19.00 пл. Кирова (сцена) "Над страной весенний ветер веет…" - праздничный концерт по произведениям Исаака Дунаевского с участием солистов Музыкального театра Республики Карелия: лауреатов высшей театральной премии Республики Карелия "Онежская маска" Павла Назарова и Анны Лукановой; лауреатов международных конкурсов Вячеслава Хавренка и Дарьи Батовой 20.00 пл. Кирова (сцена) "Дороги войны" - концерт группы "Мысли вслух" (Санкт-Петербург, Петрозаводск) 21.00 пл. Кирова (сцена) "Помнит сердце, не забудет никогда…" - концерт вокального ансамбля "Петроглиф" 22.00 пл. Кирова "Салют Победителям!" - праздничный фейерверк