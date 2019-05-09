Программа празднования Дня Победы в Петрозаводске

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Всех жителей и гостей карельской столицы приглашают принять участие в городских мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Сегодня, 9 мая, исполняется 74 года со дня победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В этот день жители России и зарубежных стран чтят память участников, героев Войны, отдают дань уважения ветеранам.
В Петрозаводске проходят различные мероприятия, приуроченные к годовщине Победы. Это церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, вечера встреч, уроки мужества, экскурсии, военно-патриотические игры, эстафеты и многое другое.
Главные события пройдут 9 мая. Среди них торжественное прохождение войск, Всероссийская акция "Бессмертный полк", Всероссийская акция "Солдатская каша", концерт участников городского молодёжного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!", вечерний фейерверк.
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Программа
праздничного народного гуляния "Славе - не меркнуть! Памяти - жить!"
9 мая 2019 года
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09.00
09.30
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ул. Гоголя
пл. Ленина
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Торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальным комплексам "Аллея Памяти и Славы" и "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы"
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10.00
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пл. Кирова
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Прямая трансляция Парада Победы на Красной площади в Москве
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10.00
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пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов
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"Карельский воин. Журналист. Писатель" - культурно-просветительская программа от Национальной библиотеки Республики Карелия
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10.00
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пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов
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"Линия Карельского фронта" - ландшафтная инсталляция
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10.00
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пл. Кирова
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Выставка военной техники
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10.00
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пл. Кирова
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"Служба по контракту – Твой выбор!" - интерактивная программа
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11.00
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пл. Кирова
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Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, участников городской военно-патриотической игры "Зарница-2019", кадетов.
"Спортивная ода Победе!" - показательные выступления учащихся спортивных школ
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11.45
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пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов
|
"Полигон" - игровая интерактивная реконструкция
|
11.45
|
пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов
|
Экспозиция музейно-выставочного комплекса "Полёт" Дома творчества детей и юношества №2
|
11.45
|
пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов
|
"Военный альбом: Великая Отечественная война глазами военных фотокорреспондентов" - программа муниципальных библиотек
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11.45
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пл. Кирова, аллея Городов-Побратимов
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Военно-полевая почта с карельским филиалом Почты России:
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11.45
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пл. Кирова (сцена)
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"И будет месяц май…" - концерт Центра образования и творчества "Петровский дворец"
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12.00
12.30
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пл. Ленина
пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова
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Сбор участников акции "Бессмертный полк".
Шествие участников Всероссийской акции "Бессмертный полк"
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14.00- 16.00
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пл. Кирова - пр. К. Маркса - пл. Ленина –
ул. Петербургская -
пр. К. Маркса - пл. Кирова
|
"День Победы" - традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города
|
14.00
|
пл. Кирова
|
Всероссийская акция "Солдатская каша"
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14.00
|
пл. Кирова (сцена)
|
"Мир. Спорт. Май" - показательные выступления и мастер-классы спортивных клубов города
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16.30
|
пл. Кирова (сцена)
|
"Цена Победы" - стихи о войне в исполнении участников городского конкурса
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17.00
|
пл. Кирова (сцена)
|
"Мелодии огненных лет" - программа эстрадно-духового оркестра Петрозаводской детской школы искусств им. М. Балакирева
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17.30
|
пл. Кирова (сцена)
|
"Молодость. Весна. Победа" - концерт участников городского молодёжного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!"
|
18.30
|
пл. Кирова (сцена)
|
"Ты вернись с войны, солдат…" - концерт солистов вокальной студии "Соло" Городского дома культуры
|
19.00
|
пл. Кирова (сцена)
|
"Над страной весенний ветер веет…" - праздничный концерт по произведениям Исаака Дунаевского с участием солистов Музыкального театра Республики Карелия:
лауреатов высшей театральной премии Республики Карелия "Онежская маска" Павла Назарова и Анны Лукановой;
лауреатов международных конкурсов Вячеслава Хавренка и Дарьи Батовой
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20.00
|
пл. Кирова (сцена)
|
"Дороги войны" - концерт группы "Мысли вслух" (Санкт-Петербург, Петрозаводск)
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21.00
|
пл. Кирова (сцена)
|
"Помнит сердце, не забудет никогда…" - концерт вокального ансамбля "Петроглиф"
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22.00
|
пл. Кирова
|
"Салют Победителям!" - праздничный фейерверк
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