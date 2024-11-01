Программист из Петрозаводска понял, что общался с мошенниками, когда перевел им больше 7 млн рублей

Мошенники похитили более 7,4 млн рублей у жителя Петрозаводска.

В полицию Петрозаводска с заявлением обратился 28-летний программист. Он рассказал, что неизвестные ввели его в заблуждение и похитили несколько миллионов рублей.

Как выяснилось, в мессенджере молодому человеку пришло сообщение якобы от бывшего руководителя — в профиле было знакомое фото. Собеседник написал о якобы серьезной ситуации в их организации — из-за утечки данных ФСБ проводит проверку. В руках специалистов службы безопасности находится список бывших и нынешних сотрудников, которых нужно допросить, и петрозаводчанин находится в их числе.

После этого с мужчиной связался будто бы работник органов госбезопасности по фамилии Громов. Он сообщил, что со счёта петрозаводчанина ведутся сомнительные операции. Громов заявил: если подтвердится причастность горожанина к преступным деяниям, ему грозят уголовные дела и реальный срок. Житель города поверил звонившему.

Опасаясь за деньги и репутацию, молодой человек стал действовать по указаниям звонивших. Так, мнимая сотрудница Росфинмониторинга Кристина Белова убедила его, что все сбережения необходимо перевести на «общий счёт» Центробанка. По её словам, там хранятся деньги всех российских банков, поэтому накопления горожанина точно будут в безопасности. Петрозаводчанин поверил в это. Кроме того, под руководством телефонных собеседников он взял два миллионных кредита. Эти деньги мужчина тоже перевел на на продиктованные счета.

Мошенники обманывали горожанина 5 дней, убедив, что его телефон прослушивают, запретили пользоваться интернетом и кому-либо рассказывать о звонках. Жителя карельской столицы даже заставили купить новый телефон и сим-карту, чтобы общаться с сотрудниками спецслужбы. Следуя инструкциям, петрозаводчанин также называл собеседникам номера всех денежных купюр, которые он отправлял для несуществующей проверки.

Мужчина понял, что его обманывают, когда звонившие стали требовать взять ещё несколько кредитов. К тому же, собеседники повышали голос и угрожали. Считая, что сотрудники правоохранительных органов так себя не ведут, петрозаводчанин обратился в полицию. Заявитель признался, что не сразу понял схему обмана и поверил мошенникам, потому что они грамотно оперировали понятиями о счетах, архивах, документах. А лжесотрудник Громов — солидный мужчина с грубым голосом — разговаривал с ним по видеосвязи из помещения, похожего на кабинет спецслужбы.

Жителю Петрозаводска казалось, что вся эта ситуация реальна, однако реальностью стали лишь его кредитные обязательства и несколько миллионов потерянных личных сбережений.

Ущерб оценивается в 7 млн 479 тысяч рублей, 2,8 млн рублей из которых — взяты в кредит.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.