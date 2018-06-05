Программу "Орел и решка" снимут в Карелии

В среду, 6 июня, на острове Кижи состоятся съемки программы о путешествиях "Орел и решка".

Представитель музея "Кижи" Юлия Никитина рассказала на пресс-конференции, что ранее в Карелии снимался фильм "Первые". Для него на местной судоверфи построили копию исторического корабля.

"Этот корабль завтра будет стоять у острова Кижи. Я приоткрою секрет, завтра на острове работает съемочная группа программы "Орел и решка". Обладатель золотой банковской карты отправится на остров на этом корабле", - сказала Юлия Никитина.