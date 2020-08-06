Прогулка четырехлетнего мальчика по подоконнику в Карелии едва не закончилась трагедией

В Костомукше малыш выбрался из квартиры, пока его мама спала.

Комиссия по делам несовершеннолетних 5 августа рассмотрела 18 административных материалов, сообщается в официальном паблике органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

"В результате халатности одного из родителя (мамы), малолетний сын в возрасте 4-х лет остался дома без присмотра", – написали в группе "ВКонтакте".

Как оказалось, женщина легла спать. В это время малыш вышел в окно и гулял по подоконнику и крыше подвала. Благодаря неравнодушным прохожим и соседям, мальчик был возвращен в квартиру.

Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Других родителей наказали за нахождение детей в ночное время на улице без присмотра. Еще три материала составили на родителей, чьи дети были пьяны.

Ранее в Карелии двух подростков на плоту едва не унесло течением.