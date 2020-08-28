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Прохладная погода ожидается в субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 28 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 29 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем – без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Может похолодать до +0. Днем потеплеет до +18 градусов.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-28 19:05:09
Ты ж здоровая девка, тебе ж работать надо, работать тебе надо, а ты ведешь себя как черт знает что! Жеглов.
***
Ты ж у меня женщина-то понятливая, за что и ценю. Шарапов.
***
Ты мне не товарищ. Ты гадина и трус! Жеглов. :)
новый
2020-08-28 18:34:20
Зачем либерастная шелупонь обращается ко мне, ежели изначально знает, что я не вступаю с ними в дискуссии ?
новый
2020-08-28 17:25:29
Местечковые блохеры и так называемые известные карельские фотографы выложат свои фоточки в интернетиках и пафосно назовут их " последняя суббота лета ". Или " Прощай лето". Или последнее лето в Карелии. Не суть. Работать всё равно не будут. :)
Off
2020-08-28 19:21:36
новый, типичный социопат...
Изя
2020-08-28 18:07:08
новый, а и хрен ли работать , служить надо , там бабло ( взятки , откаты , подарки ) . Работать сейчас не актуально :) :)
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