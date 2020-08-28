Прохладная погода ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 29 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем – без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.



Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Может похолодать до +0. Днем потеплеет до +18 градусов.