Прохожий набросился на жителя Карелии из-за пакета с медными проводами

В полицию поступило заявление от 44-летнего горожанина, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный мужчина избил петрозаводчанина, а после похитил пакет с медными проводами.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина. Он нанес прохожему несколько ударов по голове и туловищу, а после схватил пакет и убежал. Похищенное сбыл в пункт приема металла, выручив 800 рублей. Деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее посетителя бара в Петрозаводске избили до бессознательного состояния.