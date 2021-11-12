Автодилерам одного из самых популярных брендов предписали торговать в России без наценок

Российское представительство Skoda предупредило дилеров о возможных санкциях за превышение рекомендованных розничных цен, установленных производителем.

В письме говорится о недопустимости таких действий со стороны дилеров, так как это напрямую влияет на лояльность клиентов марки.

Компания также отметила, что дополнительное оборудование «не может быть обязательным условием для приобретения автомобиля клиентом», так как это прямое нарушение ч.2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей». За нарушение условий честного ведения бизнеса дистрибьютором Поставщик (в данном случае — Skoda) вправе применить санкции, в числе которых «отказ от дилерского соглашения в одностороннем внесудебном порядке».

В пресс-службе Skoda Auto подлинность письма «Российской газете» подтвердили.

«Да, информация соответствует действительности. Удовлетворённость клиентов — ключевой приоритет для марки Skoda в России. Мы вновь проинформировали нашу дилерскую сеть об обязательствах, зафиксированных в дилерских соглашениях, и о необходимости им следовать», — сообщил официальный представитель компании.