Производитель пожарных роботов в Петрозаводске начал выпуск оборудования для переработки отходов

Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", который занимается производством пожарных роботов, приступил к выпуску непрофильных видов продукции.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии по итогам визита на завод главы республики Артура Парфенчикова.

Ему показали первый образец водородного инвертора, предназначенного для переработки твердых бытовых, коммунальных и биологических, в том числе медицинских, отходов.

"При работе устройства полностью исключены опасные выбросы. Такой аппарат уже используется в Подмосковье, на очереди – новые образцы", - сообщили в министерстве.