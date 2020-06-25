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Производственные компании могут возместить свои расходы

Новости. Общество
16:48, 26 Июня 2020
фото: © Корпорация развития Республики Карелия
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Региональный центр инжиниринга Корпорация развития Республики Карелия проводит конкурсы на предоставление государственной поддержки субъектам МСП по различным направлениям.

Заявку можно подать до 3 июля.

Как рассказал руководитель РЦИ КРРК Алексей Мугачев, по условиям данных конкурсов, господдержку могут получить производственные компании на проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП, на анализ потенциала малых и средних предприятий, на составление бизнес-планов, на сертификацию, декларирование и аттестацию и на продвижение новых видов товаров на российском и международном рынках.

Государственная поддержка оказывается на условиях софинансирования: не менее 10% от суммы предоставленной субсидии оплачивает предприниматель, остальная часть предоставляется в рамках федерального бюджета. Максимальная сумма составляет 300 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели – субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Республики Карелия, соответствующие Федеральному закону от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и скачать шаблон заявки можно на сайте Корпорации развития Республики Карелия. Интересующие вас вопросы можно задать специалистам Регионального центра инжиниринга по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу электронной почты rci@kr-rk.ru.

Государственная поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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