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Прокуратура через суд заставила Минздрав Карелии оплатить онкобольной проезд к месту лечения

Новости. Общество
18:40, 28 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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Регулярные поездки в онкодиспансер Петрозаводска обошлись жительнице Калевальского района в 73 тысячи рублей.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, с 2018 по 2020 годы 55-летняя жительница поселка Калевала несколько раз за свой счет выезжала в Петрозаводск для прохождения лечения в Республиканском онкологическом диспансере. Получить компенсацию за проезд она не смогла и обратилась в Калевальскую прокуратуру.

Прокурор в суде требовал обязать Минздрав республики оплатить понесенные жительницей Калевалы расходы. Но решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. По мнению суда, в правовых актах, действующих на территории региона, не закреплен механизм компенсации онкобольным расходов на оплату проезда с указанной целью в пределах одного и того же субъекта Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции встал на защиту нарушенных прав онкобольной. Несмотря на отсутствие в Карелии механизма компенсации таким пациентам, должны применяться общие нормы, установленные федеральными законами. Они гарантируют гражданам компенсацию затрат на оплату проезда к месту лечения.

По решению Верховного суда республики в пользу жительницы Калевалы в счет компенсации оплаты проезда взыскано 73 тысячи рублей.

Ранее в Сегежском районе суд по иску прокурора взыскал компенсацию расходов на проезд к месту лечения и обратно для онкобольного.

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Комментарии

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Изя
2021-01-28 18:55:06
Лечить бы заставили , чтобы люди не умирали пачками , цены бы не было прокуратуре :)
Гость
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