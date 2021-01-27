Прокуратура через суд заставила Минздрав Карелии оплатить онкобольной проезд к месту лечения

Регулярные поездки в онкодиспансер Петрозаводска обошлись жительнице Калевальского района в 73 тысячи рублей.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, с 2018 по 2020 годы 55-летняя жительница поселка Калевала несколько раз за свой счет выезжала в Петрозаводск для прохождения лечения в Республиканском онкологическом диспансере. Получить компенсацию за проезд она не смогла и обратилась в Калевальскую прокуратуру.

Прокурор в суде требовал обязать Минздрав республики оплатить понесенные жительницей Калевалы расходы. Но решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. По мнению суда, в правовых актах, действующих на территории региона, не закреплен механизм компенсации онкобольным расходов на оплату проезда с указанной целью в пределах одного и того же субъекта Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции встал на защиту нарушенных прав онкобольной. Несмотря на отсутствие в Карелии механизма компенсации таким пациентам, должны применяться общие нормы, установленные федеральными законами. Они гарантируют гражданам компенсацию затрат на оплату проезда к месту лечения.

По решению Верховного суда республики в пользу жительницы Калевалы в счет компенсации оплаты проезда взыскано 73 тысячи рублей.

Ранее в Сегежском районе суд по иску прокурора взыскал компенсацию расходов на проезд к месту лечения и обратно для онкобольного.