Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам лечебно-оздоровительного центра в Карелии

Прокуратура Кондопожского района Карелии добилась выплаты работникам ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" задолженности по зарплате на сумму более миллиона рублей.

Как установила прокуратура в ходе проверки, на предприятии существовала задолженность по заработной плате перед 42 работниками за август-сентябрь 2018 года. Ее размер составил более 1,1 млн рублей. При этом работодателем работникам не была выплачена денежная компенсация за задержку выплаты зарплаты.

В связи с этим прокуратура внесла директору общества представление, а также объявила руководителю общества предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, сообщили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.