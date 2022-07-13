Прокуратура и суд вступились за жительницу Карелии, которая не может добиться от властей ремонта печки

Кондопожский городской суд обязал местную администрацию сделать капитальный ремонт печи в жилом доме, который является муниципальной собственностью.

Об этом сообщили в прокуратуре, которая подавала иск в суд в интересах жительницы дома.

По данным ведомства, с 2019 года она неоднократно обращалась в администрацию района с заявлениями о ремонте отопительной печи, но власти ничего не сделали. В 2021 году женщина пожаловалась в прокуратуру.

Надзорное ведомство выдало предписание главе администрации. Из мэрии пришел ответ, что «ассигнования, необходимые для выполнения капитального ремонта печи, будут включены в бюджетную заявку на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.».

В 2022 году ремонт так и не начался, поэтому прокуратура направила иск в суд. Суд удовлетворил это заявление, но его решение еще не вступило в законную силу.