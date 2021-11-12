Прокуратура Карелии начала проверку аварии с участием автобуса, в которой пострадали туристы

Прокуратура Карелия организовала проверку по факту аварии в Питкярантском районе с участием туристического автобуса.

Прокуратура Республики Карелия организовала проверку аварии с участием автобуса, произошедшей сегодня на трассе «Сортавала». На место выехал прокурор Питкярантского района Константин Жаринов.

В ходе мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок и содержании автомобильных дорог.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в 11.15 на трассе «Сортавала» пассажирский автобус с туристами вылетел с трассы и перевернулся. Пострадали шесть человек, пятерым из них потребовалась госпитализация. Госавтоинспекция продолжает выяснять причины и обстоятельства аварии.

Выяснилось, что пассажирами автобуса были в том числе студенты студенты Севастопольского государственного университета и сопровождающие, приехавшие на отдых в Карелию.