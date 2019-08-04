Прокуратура Карелии проведет проверку по "странным фактам", выявленным ревизором Питкярантского района

В Питкярантском районе Карелии ликвидировали Контрольно-счетное управление после того, как его председатель обнаружила в администрации финансовые нарушения.

В апреле 2018 года администрация Питкярантского района на сайте госзакупок размещает объявление на приобретение жилых помещений для обеспечения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 миллион 344 тысячи 220 рублей 80 копеек. За эти деньги предполагалось купить двухкомнатную квартиру постройки не ранее 1975 года и площадью не менее 41,6 кв. метров.

А 3 мая аукционная комиссия принимает решение заключить контракт с единственным поставщиком. Им стала заместитель главы администрации Питкярантского района по экономике и коммунальной инфраструктуре (сейчас она зам по экономике и финансам) Людмила Адасовна Старикова. Так как она являлась единственным поставщиком, то контракт с ней был заключен за максимальную сумму, которая указана выше. Таким образом, чиновник администрации продает свою квартиру муниципалитету, в котором числится служащей.

На этот факт указывает председатель КСУ Мария Потина в обращении от 22 мая 2018 года к руководителю администрации главы Карелии Татьяне Игнатьевой. В документе Потина просит разъяснить, не является ли подобная сделка нарушением статьи №31 федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В частности, разъяснить не имеется ли в заключении подобного контракта конфликта интересов.

В ответе от 15 июня 2018 года (за подписью и.о. руководителя администрации главы Карелии Галины Брун) сообщается: "Участие главы администрации, его заместителей в качестве участника закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд Питкярантского муниципального района создает ситуацию, при которой указанный запрет нарушается, поскольку интересы заказчика и участника закупки фактически представляет одно лицо, что, как следствие, приводит к возникновению конфликта интересов у данных лиц".

В настоящее время прокуратура Карелии после обращения депутата Законодательного собрания республики от КПРФ Евгения Ульянова намерена инициировать свою проверку по указанным выше фактам.

Подробнее – в расследовании "Столицы на Онего".