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Прокуратура Карелии наказала чиновника за нарушения при облицовке "лестницы в ад"

Новости. Общество
09:57, 13 Марта 2020
фото: © Пресс-служба карельского отделения Общероссийского народного фронта
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Прокуратура выявила нарушения при облицовке лестницы в парке "Сувилахти" в Суоярви.

По информации  прокуратуры, с октября по декабрь 2019 года в администрацию Суоярвского района поступали жалобы граждан на ненадлежащее качество выполнения строительно-монтажных работ при строительстве парка "Сувилахти". 

В ноябре 2019 года администрацией района подписала акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту, включая работы по облицовке лестничных площадок и маршей керамогранитом.

Проверка показала, что противоскользя­щая лента до настоящего времени не установлена; предупреждающая информация об осторожности спуска по лестницам не размещена; своевременная очистка лестничных ступеней от снега и ледяных наслоений не ведется.

Главе администрации Суоярвского района внесли представление об устранении нарушений закона.

Замглавы администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Нарушения будут устранены при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, в 2018 году проект парка оказался в числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благоустраивать парк площадью в 3,5 га начали в конце июня 2019 года. Сразу после открытия, в октябре прошлого года, местные жители пожаловались общественникам на скользкую плитку, которой выложена лестница, ведущая к гостинице, расположенной в парковой зоне. Эта скользкие ступеньки даже получили народное название "лестница в ад". 

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