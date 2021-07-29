Прокуратура Карелии наказала предпринимателей, нарушивших права работников-инвалидов

В Прионежском районе выявлены нарушения прав инвалидов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в пяти организациях, где работают инвалиды, в нарушение требований Федерального закона ежегодный отпуск таким работникам предоставляется длительностью менее 30 календарных дней.

Также выявлены нарушения требований, регламентирующих условия режима рабочего времени и времени отдыха для таких работников. В трудовых договорах была установлена продолжительность рабочей недели, не соответствующая группе инвалидности, отсутствовали сведения о возможности предоставления отпуска без сохранения заработной платы в количестве 60 календарных дней в течение года.

В связи с этим прокуратурой района руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, с работниками заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Лица, ответственные за допущенные нарушения трудового законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.