Прокуратура Карелии нашла нарушения в деятельности коммунальщиков

Прокуратура Карелии обязала компанию "Калевальские коммунальные системы" устранить нарушение законодательства в сфере обращения с отходами, сообщили в ведомстве.
Установлено, что предприятие при эксплуатации свалки не проводило мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды.
Одной из причин этого является отсутствие у организации разработанной и утвержденной программы мониторинга.
На организацию возложена обязанность разработать и утвердить в срок до 30 апреля 2020 года указанную программу мониторинга.
Ранее бизнесмена в Карелии оштрафовали за захоронение строительного мусора.
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