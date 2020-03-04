Прокуратура Карелии нашла нарушения в деятельности коммунальщиков

Прокуратура Карелии обязала компанию "Калевальские коммунальные системы" устранить нарушение законодательства в сфере обращения с отходами, сообщили в ведомстве.

Установлено, что предприятие при эксплуатации свалки не проводило мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды.

Одной из причин этого является отсутствие у организации разработанной и утвержденной программы мониторинга.

На организацию возложена обязанность разработать и утвердить в срок до 30 апреля 2020 года указанную программу мониторинга.

Ранее бизнесмена в Карелии оштрафовали за захоронение строительного мусора.