Прокуратура Карелии назвала сумму штрафа, который можно получить за срубленную без разрешения елку

Заготовка и сбор гражданами елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд законодательством не предусмотрены, сообщили в прокуратуре Карелии.

В соответствии с положениями лесного законодательства заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников может проводиться на основании договоров аренды лесных участков. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков.

Таким образом, рубка указанных насаждений без оформления необходимых документов является незаконной.

За незаконную рубку лесных влечет наложение штрафа на граждан от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей.

В случае рубки в значительном размере, если причиненный ущерб превышает 5 тыс. тысяч рублей, наступает уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы.

Помимо привлечения к административной или уголовной ответственности, с виновного лица в судебном порядке может быть также взыскан ущерб, причиненный лесному фонду.

Ранее на Карельском проспекте в Петрозавосдке горожане обнаружили свалку маленьких елочек, которые были вырублены вдоль дороги и валялись под снегом.

Как позже объяснил глава города Владимир Любарский, нарушений в этом никаких нет: елки на прямом участке дороги срубили для обеспечения видимости, как просили петрозаводчане.