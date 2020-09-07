Прокуратура Карелии обязала нерадивых родителей пополнить банковские счета детей

В прокуратуру обратились сотрудники Центра помощи детям № 2 в Муезерском районе.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, родители несовершеннолетних длительное время уклонялись от уплаты алиментов.

Прокуратура района предъявила два иска к родителям о взыскании неустойки от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки на суммы 21 тысяча рублей и 6 тысяч рублей.

После вынесенного решения суда один из родителей исполнил требование прокурора, перечислив деньги на банковский счет ребенка.