890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию 1
26.02.2020 16:47
Неизвестный мужчина обокрал автозаправку в Карелии (ВИДЕО) 6
26.02.2020 16:24
Театр драмы Карелии "ТМ" просит помочь попавшему в беду режиссеру 4
26.02.2020 13:11
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси 6
26.02.2020 12:58
Петрозаводчанка с ребенком пустилась в бега 1
26.02.2020 16:15

Прокуратура Карелии обнаружила сайты, незаконно продающие дипломы и справки

Новости. Криминал
09:47, 27 Февраля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
Загрузка...

Информацию на 12 сайтах заблокируют, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура установила, что на 12 сайтах в Интернете была размещена информация о продаже государственных документов об образовании – дипломов известных вузов, техникумов, аттестатов о среднем образовании.

Кроме того, ряд этих интернет-ресурсов сайтов предлагал за деньги изготовить медицинские справки для освобождения от физкультуры и об отсутствии заболеваний для бассейна, справки для работодателя об уважительности прогула, справки из психоневрологических и наркологических диспансеров, позволяющие пройти медицинскую комиссию для допуска к управлению транспортными средствами, справки о возможности работы на высоте и другие.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Доступ к запрещенной информации на сайтах будет заблокирован Роскомнадзором.

Ранее Житель Карелии получил срок за оформление фальшивых прав "трактористам".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-27 11:07:51
Согласен с занозой. Фукс с дипломом театрального критика работает рекламным агентом олонецкого молочного завода. И то Галя по блату пристроила.
zanoza
2020-02-27 10:53:21
Большой разницы между купленным и полученным дипломом нет. Выпускники образовательных учреждений всё-равно доучиваются на практике, а то и вовсе по специальности не работают.
кир
2020-02-27 11:06:19
zanoza, только полная дура так может заявлять :)
кир
2020-02-27 10:25:04
Написание дипломных и курсовых работ в Петрозаводске, когда запретите, а фирму судить будете? Годами занимаются.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
22.02.2020, 10:52
"Пятерочка" в ближайшие месяцы откроет в Карелии 10 новых магазинов

Чтиво

Сегодня 10:35
Без политики
Стильная одежда из Италии и Германии
В мире всё меняется – мода не стоит на месте. Она предлагает новые эксперименты, удивительные комбинации и варианты вечной классики.
Какую рекламу выбрать для бизнеса
26.02.2020 12:43
Жизнь перевернулась 2
25.02.2020 13:38
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Борьба за "Каменный бор" – мнение политолога и публициста Олега Реута
26.02.2020 16:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»