Прокуратура Карелии обнаружила сайты, незаконно продающие дипломы и справки

Информацию на 12 сайтах заблокируют, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура установила, что на 12 сайтах в Интернете была размещена информация о продаже государственных документов об образовании – дипломов известных вузов, техникумов, аттестатов о среднем образовании.

Кроме того, ряд этих интернет-ресурсов сайтов предлагал за деньги изготовить медицинские справки для освобождения от физкультуры и об отсутствии заболеваний для бассейна, справки для работодателя об уважительности прогула, справки из психоневрологических и наркологических диспансеров, позволяющие пройти медицинскую комиссию для допуска к управлению транспортными средствами, справки о возможности работы на высоте и другие.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Доступ к запрещенной информации на сайтах будет заблокирован Роскомнадзором.

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