Прокуратура Карелии оштрафовала руководителя Сортавальской больницы за волокиту

Главврач Сортавальской ЦРБ слишком долго рассматривал жалобу пациента и получил штраф, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы в связи с обращением местной жительницы провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в учреждении здравоохранения.

Установлено, что жительница Сортавалы обратилась к главному врачу Сортавальской ЦРБ с жалобой на действие медицинского персонала. Жалоба была рассмотрена, однако в нарушение требований закона ответ был дан не через 30 дней, а спустя 43 дня.

По данному факту в отношении главного врача учреждения прокурор возбудил дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи должностному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.