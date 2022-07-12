Прокуратура Карелии помогла жителю города бумажников избавиться от воды в подвале дома

Благодаря прокуратуре в Кондопоге у жилого дома прочистили колодец, чем спасли жильцов от затопления, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кондопожского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Установлено, что в результате выхода из строя квартальной дренажно-ливневой канализации из-за засоров в колодцах происходило регулярное подтопление подвального помещения одного из многоквартирных домов в Кондопоге.

После неоднократных обращений в органы местного самоуправления с заявлениями о ремонте дренажно-ливневой канализации проблема жильцов решена не была.

В связи с этим кондопожанин обратился в прокуратуру района.

По результатам проведенной проверки в адрес главы администрации Кондопожского района было внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого работа квартальной дренажно-ливневой канализации восстановлена, подтопление подвала ликвидировано.