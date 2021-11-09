Прокуратура Карелии попросила отправить экс-главу Прионежья Алексея Лучина в колонию почти на 7 лет

Гособвинение попросило 6 лет 9 месяцев колонии для бывшего главы Прионежского района Карелии Алексея Лучина, обвиняемого в мошенничестве.

Как во время следствия, так и в суде, обвиняемый в хищении более 40 миллионов рублей при строительстве двух домов для переселенцев из аварийного жилья в Заозерье, экс-глава Прионежья Алексей Лучин свою вину не признал.

Так, 9 ноября судья петрозаводского городского суда Ольга Ильичева завершила рассмотрение резонансного уголовного дела бывшего главы Прионежского района Алексея Лучина.

Напомним, что следствие МВД Карелии обвиняло 58-летнего экс-чиновника в мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК) и в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.2 УК). Однако в суде гособвинители: старший помощник прокурора Петрозаводска Елена Старовойтова и представитель республиканской прокуратуры Марианна Погосян отказались от предъявления Алексею Лучину обвинения в мошенничестве, и в результате у него осталось только обвинение в превышении должностных полномочий. При этом как во время следствия, так и в суде, в том числе в последнем слове, экс-чиновник «единоросс» свою вину не признал.

В этот же день 9 ноября гособвинение попросило суд приговорить Алексея Лучина к 6 годам 9 месяцам колонии общего режима. Вынесение приговора запланировано на 23 ноября.