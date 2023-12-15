Прокуратура Карелии проверит все обстоятельства двух ДТП со смертельным исходом

Прокуратура Сегежского района взяла под контроль расследование уголовных дел по двум дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом.

Прокуратура Сегежского района контролирует расследование уголовных дел по двум ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Предварительно было установлено, что в субботу, 16 декабря, около 18.00 на 740 километре м трассы «Кола» столкнулись самосвал, лесовоз и легковой автомобиль. В результате ДТП 39-летний водитель лесовоза погиб на месте. В отношении 23-летнего водителя самосвала было возбуждено уголовное дело.

Напомним, 23-летний водитель грузовика SHACMAN во время обгона вынужден был из-за встречной машины вернуться в свой ряд. Там он сначала врезался в попутный автомобиль Chevrolet Niva с прицепом под управлением водителя 1956 года рождения — отечественный внедорожник вылетел в кювет и перевернулся. Затем SHACMAN врезался во встречный грузовик VOLVO, который после этого также вылетел в кювет. В результате аварии водитель VOLVO, житель Сегежи, скончался до приезда врачей.

Спустя сутки на 703 километре трассы «Кола» столкнулись автомобили LADA Priora, Lexus и Ford Mondeo. В результате ДТП 47-летняя пассажирка LADA Priora скончалась на месте. В отношении 48-летнего водителя было возбуждено уголовное дело. Остальные участники дорожной аварии не пострадали.

Уточним, в страшной аварии водитель автомобиля ВАЗ LADA Priora выехал на полосу встречного движения, где отечественная машина столкнулась с автомобилем Lexus. Иномарка после этого столкнулась с автомобилем Ford Mondeo, двигавшимся в том же направлении.





На место происшествия в обоих случаях выезжал заместитель прокурора Сегежского района Даниил Кучин.



Установление всех обстоятельств аварий контролируется прокуратурой района.



При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.