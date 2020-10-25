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Прокуратура Карелии проводит проверку по факту прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС

Новости. Общество
14:54, 26 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Надзорное ведомство заинтересовалось ситуацией на Белопорожской ГЭС, где в субботу прорвало дамбу, после сообщений в СМИ.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, вечером 24 октября на Белопорожских ГЭС прорвало дамбу. Чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны станции. Длина прорыва – около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины.

По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. По другим данным, речь идет о 100 миллионах.

Глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении после ЧС на электростанции масляных пятен на реке Кемь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-26 15:34:04
Ну надо же, прокуратура проявила интерес к ЧП республиканского масштаба, видимо отмашку получила.
протестанутый
2020-10-26 14:57:38
Заинтересовываются девочками
Гость
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