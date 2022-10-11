Прокуратура Карелии раскритиковала полицию за ведение уголовных дел

Правоохранительные органы по-прежнему допускают много ошибок при доследственных проверках, отметили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуре республики провели совещание руководителей правоохранительных органов. На нем стороны обсудили, насколько следователи и дознаватели соблюдают конституционные права граждан.

На встрече отметили, что при уголовном преследовании полиция часто допускает нарушения. В частности, правоохранительные органы по-прежнему часто ошибаются при доследственных проверках, отметили в прокуратуре Карелии.

Часты отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по одному и тому же сообщению о преступлении. Только в этом году прокуроры отменили более пяти тысяч постановлений.



«Принятие незаконных решений препятствует реализации прав потерпевших на доступ к правосудию», - говорится в пресс-релизе регионального надзорного органа.

При этом, отметили на совещании, удалось исключить факты незаконных задержаний граждан, а также нарушений при обысках домов и квартир.



Наконец, на встрече заявили, что в целом работа правоохранителей улучшила состояние законности в регионе.