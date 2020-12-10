Прокуратура Карелии требует заблокировать сайт за ролик с убийством котенка

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила на одном из сайтов ролик, на котором молодой человек убивает котенка.

На одном из бесплатных сервисов для хранения мультимедийных файлов было размещено видео, содержащее сцены жестокого обращения с животным. В ролике молодой человек мучает котенка, который в результате погибает. Доступ к данному видеоматериалу является свободным, ознакомиться с содержанием ресурса и скопировать материалы может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ведомство обратилось в Петрозаводский городской суд с иском о признании видеоролика информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и об ограничении доступа к соответствующей интернет-странице.

Кроме того, в целях установления виновного лица и решения вопроса о привлечении его к установленной законом ответственности информация направлена в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске хозяева выкинули котенка с балкона пятого этажа.