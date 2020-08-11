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В Петрозаводске хозяева выкинули котенка с балкона пятого этажа

Новости. Общество
07:25, 12 Августа 2020
фото: Живой Петрозаводск
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Жители Ключевой обнаружили мертвое животное у дома на Нойбранденбургской.

Петрозаводчане стали свидетелями жестокого обращения с животными. Об инциденте, который произошел в доме №22 по улице Нойбранденбургской, они рассказали в паблике "Живой Петрозаводск".

"У нас появились новые соседи на 5 этаже и началось: сначала мусор (памперсы, бутылки, игрушки, окурки и т.д.).  А так же крики маты и музыка. Слышно все с пятого по первый этаж! Соседи ходили к ним и просили убрать мусор, на что был ответ: "Это все дети делают, мы потом уберём". В итоге убрали за ними, но кидать мусор они не перестали, орать тоже не перестали. И 9 августа где-то в третьем часу ночи опять что-то вылетело с балкона, темно было не видно, а утром нашли котёнка мёртвого. Принесли соседям, а они сделали удивленные лица и выдали пару матов, опять же сказав, что это сделали их дети и они этого не видели!  Труп котёнка они отправили выкинуть своего маленького ребёнка..." - пишут в паблике.

Ранее жители Петрозаводска требовали наказать виновных в смерти кошки, которая подверглась зверским пыткам.

 

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Комментарии

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нетюлень
2020-08-12 08:52:30
Кто-то продал квартиру по объявлению типа "куплю квартиру в вашем доме, телефон друзей (номер телефона). Вот и вселились дикари.
Гость
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