В Петрозаводске хозяева выкинули котенка с балкона пятого этажа

Жители Ключевой обнаружили мертвое животное у дома на Нойбранденбургской.

Петрозаводчане стали свидетелями жестокого обращения с животными. Об инциденте, который произошел в доме №22 по улице Нойбранденбургской, они рассказали в паблике "Живой Петрозаводск".

"У нас появились новые соседи на 5 этаже и началось: сначала мусор (памперсы, бутылки, игрушки, окурки и т.д.). А так же крики маты и музыка. Слышно все с пятого по первый этаж! Соседи ходили к ним и просили убрать мусор, на что был ответ: "Это все дети делают, мы потом уберём". В итоге убрали за ними, но кидать мусор они не перестали, орать тоже не перестали. И 9 августа где-то в третьем часу ночи опять что-то вылетело с балкона, темно было не видно, а утром нашли котёнка мёртвого. Принесли соседям, а они сделали удивленные лица и выдали пару матов, опять же сказав, что это сделали их дети и они этого не видели! Труп котёнка они отправили выкинуть своего маленького ребёнка..." - пишут в паблике.

Ранее жители Петрозаводска требовали наказать виновных в смерти кошки, которая подверглась зверским пыткам.