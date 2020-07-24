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Жители Петрозаводска требуют наказать виновных в смерти кошки, которая подверглась зверским пыткам

Новости. Общество
08:34, 25 Июля 2020
фото: pixabay
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Петиция в адрес прокурора Петрозаводска и главы Карелии за два дня собрала более 1600 подписей.

После того, как компания детей на Старой Кукковке замучила до смерти кошку, депутат Петросовета Елизавета Васильева решила обратить внимание властей на этот инцидент и привлечь к ответственности "палачей".  Петиция, адресованная прокурора Петрозаводска и главе Карелии, появилась на сайте на change.org.

"20 июля 2020 года в городе Петрозаводске произошло ужасающее по своей жестокости событие. Была подвергнута зверским пыткам кошка. Её жестоко избивали палкой, жгли ротовую полость, сломали челюсть. В результате длительных пыток и полученных травм, ожогов кошка скончалась спустя всего несколько часов после того, как ее обнаружили. Самое страшное в этом инциденте то, что палачами и убийцами со слов свидетелей были малолетние дети", -  пишут авторы петиции.

Создатели петиции требуют, чтобы в данной ситуации закон наконец-то заработал, и все виновные были выявлены и привлечены к ответственности.

"И, если несовершеннолетние дети, совершившие (осознанно или неосознанно) такое тяжкое преступление, не могут нести ответственности за свои действия, то их родители должны принять, согласно закону, всю ответственность за содеянное их детьми", - считают организаторы сбора подписей.

Они просят прокуратуру города Петрозаводска провести тщательное расследование данного инцидента и привлечь всех виновных к ответственности, согласно текущему законодательству. А глава Карелии, по мнению общественности, должен ускорить процесс создания рабочей группы по вопросам ответственного обращения с животными.

Ранее жители Карелии требовали от Артура Парфенчикова запретить въезд в республику цирков и зоопарков.

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