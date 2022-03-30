Прокуратура Карелии ушла в Telegram

Прокуратура республики завела канал в мессенджере и аккаунт в социальной сети.
Как сообщили в ведомстве, прокуратура ведет аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» и канал в мессенджере Telegram. С их помощью будут информировать население о деятельности органов прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, прокуратура в Карелии наказала директора фирмы за незаконное увольнение сотрудников.
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