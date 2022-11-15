Прокуратура Карелии встала на защиту жильцов аварийного дома, которых энергетики обдирали как липку

В Сортавале энергокомпания выставляла жильцам аварийного дома счета за электричество с большим превышением норматива, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что с 2021 года жителям многоквартирного дома, расположенного в Сортавале на улице 40 лет ВЛКСМ, начисления за электроэнергию производились по прибору учета, с большим превышением норматива, что является нарушением федерального законодательства.

По информации надзорного ведомства, данный дом в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу, а при расчете платы за электроснабжение потребителям, проживающим в таком доме, не подлежат применению показания приборов учета, расчет необходимо производить исходя из утвержденных нормативов потребления с момента признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

В этой связи прокуратура города в адрес АО «ТНС энерго Карелия» внесла представление, по результатам рассмотрения которого жителям многоквартирного дома произвели перерасчет в установленном законом порядке.