Прокуратура Карелии выясняет обстоятельства ДТП, в котором под КамАЗом погибли 4 человека

На место происшествия выезжал прокурор Кондопожского района Карелии Дмитрий Ольгин.

В прокуратуре Карелии проводят ведомственную проверку обстоятельств трагической дорожной аварии в Кондопожском районе.



Напомним, 10 января в 19.00 на 516 километре трассы Р-21 32-летний петербуржец за рулем Škoda Octavia выехал на встречную полосу.



Мужчина врезался в КамАЗ. В результате ДТП погибли четыре человека, водитель и три пассажира: 25-летний и 35-летний мужчины и 26-летняя женщина.



На место происшествия выезжал прокурор Кондопожского района Дмитрий Ольгин. Работа правоохранительных органов находится под контролем прокуратуры, сообщили в этом ведомстве.