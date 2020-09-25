Прокуратура Карелии выявила факты доступа школьников к запрещенной интернет-информации

В двух школах Кемского района прокуратура обнаружила, что дети имеют доступ к запрещенной инртернет-информации, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Кемского района провела проверку компьютерных классов, функционирующих в образовательных организациях района и выяила нарушения.

В ходе проверки в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях "Средняя общеобразовательная школа №2" и "Подужемская средняя общеобразовательная школа" выявлены факты доступа обучающихся к информации, которая запрещена для распространения среди детей. Выявленные обстоятельства несовместимы с образовательным процессом и воспитанием несовершеннолетних в целом.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.