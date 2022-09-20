Прокуратура Карелии запустила «горячую линию» по вопросам мобилизации

Жители республики могут сообщить прокурору о проблемах, которые возникли в ходе частичной мобилизации.

В прокуратуре республики работает специальная «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Горячая линия» работает ежедневно с 9 до 18 часов.

Интересующие вопросы можно задать по телефону +7 (931) 700-79-73.

Ранее глава Карелии рассказал, что в республике продолжает работать оперативная группа по рассмотрению жалоб от мобилизованных.